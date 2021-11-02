РФ заблокировала два военных корабля ВМС США в территориальных водах Крыма

Сегодня, 12:14

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РФ заблокировала два военных корабля ВМС США в территориальных водах Крыма

В акватории Черного моря неподалеку от крымского берега появилась группа боевых кораблей Соединенных Штатов Америки, состоящая из двух вооруженных плавательных средств. Однако эти военные суда были быстро блокированы военнослужащими Российской Федерации. Редакция информационно-новостного агентства Авиа.про имеет в своем распоряжении информацию о том, что армейские подразделения России создали вдоль всего побережья Крымского полуострова специальные запретные зоны. 

Данные кластеры расположены в местах дислокации российских военных кораблей. Если боевые суда военного блока НАТО либо США совершат попытку вторжения в эти воды, она будет немедленно пресечена открытием огня со стороны российских защитников полуострова. Это открытое предупреждение командованию ВМС США о том, что в акватории Черного моря недопустимы какие-либо провокации. 

В источнике представлены изображения, на которых можно увидеть расположение закрытых зон. Дислокация этих участков полностью перекрывает доступ к полуострову и части южного побережья Российской Федерации. Особо важным фактом в данной ситуации стало то, что блокирование подходов к Крыму обусловлено недавним появлением информации, которая доказывает, что Соединенные Штаты Америки планируют наглядно  нарушить внутренние воды РФ возле побережья Крыма для демонстрации готовности поддержки Украины. На данный момент известно о том, что прибывшие в Чёрное море два американских военных корабля находятся в территориальных водах Украины, однако, ряд вопросов вызвала их реальная цель появления в регионе, так как США эту информацию не раскрывают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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