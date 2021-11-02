В Польше обвинили белорусских военных: «Угрожали открыть огонь»

Весьма неприятный инцидент случился непосредственно на территории польско-белорусской границы, написало онлайн издание Росбалт. Об этом происшествии рассказали в министерстве обороны Польши. На границе военнослужащие Белоруссии высказывали свои угрозы, что они откроют огонь против своих польских коллег.

«Возле польско-белорусского перехода через границу двух республик сегодня возникла очередная провокация со стороны белорусских военнослужащих против польских солдат. В момент инцидента солдаты Польши осуществляли охрану своей границы. Во время несения службы и патрулирования вверенной территории страны польские солдаты заметили в непосредственной близости возле польских рубежей крупную группу людей, которая состояла из 250 мигрантов. Эту столь многочисленную толпу народа охраняли белорусские солдаты. Когда польские военные обнаружили мигрантов возле рубежей своей страны, солдаты Белоруссии, охранявшие их, угрожали открыть огонь по нашим солдатам», — такое сообщение пришло из Минобороны Польши.

Это письмо помещено на страницах соцсети Twitter. Подчеркнуто также, что «польские солдаты не позволили себя спровоцировать, эскалации не было». Однако «действия белорусских солдат выглядели не только как попытка обострения ситуации, но и как попытка скрыть факт проникновения группы мигрантов на территорию Республики Польша», указали в оборонном ведомстве.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на границе с Белоруссией польский патруль обнаружил неизвестных с оружием, которые перезарядили его и направились в сторону границы с Белоруссией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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