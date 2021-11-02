Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир от COVID-19

Великобритания стала первой в мире страной, где одобрили для лечения коронавирусной инфекции на дому препарат, получивший название молнупиравир.

Изначально он был разработан для борьбы с вирусом гриппа. Исследования показали, что он в достаточной степени эффективен против коронавирусов - как известных ранее SARS, MERS, так и нового SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию, которую переживает мир.

Разработчики молнупиравира уверяют, что этот препарат практически вдвое снижает риск госпитализации при коронавирусе. При этом средство применяется перорально, а не внутривенно.

Lagervio не позволяет вирусу активно размножаться, чем снижает риски перехода заболевания в тяжелую форму. Особенно эффективен препарат на ранних стадиях коронавируса.

Торговое название лекарства в Великобритании - Lagevrio. Разработчиками являются компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics, говорится в пресс-релизе британского регулятора - Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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