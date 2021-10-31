Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса
Вакцина не предотвращает заражение и распространение дельта-штамма COVID-19. Это следует из исследования, результаты...Подробнее
В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских войск. И как доказательство в материале приведены фото танков и другой военной техники у города Ельня Смоленской области. Любой школьник знает, что данный регион граничит только с Белоруссией. А уж такому известному изданию стыдно приводить в пример подобные факты.
Журналисты Politico утверждают, что размещение российской техники «отличается от стандартных тренировочных маршрутов».
Однако это издание не первый автор подобной информации. 30 октября в The Washington Post вышел материал о присутствии ВС России рядом с Украиной:
«Необычные перемещения техники и военных на западе России начались сразу после завершения масштабных учений «Запад-2021».
А уже 1 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сделал заявление о том, что Вашингтон контролирует ситуацию «необычной активности» Москвы.
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что таким образом США убивает сразу двух зайцев - оказывает давление на Россию и напоминает об Украине. Понятно, что тема Украины это всего лишь орудие давления на Россию.
По мнению политолога Александра Асафова с помощью подобных заявлений США пытаются решать одновременно несколько задач - увеличение военного бюджета и создание повестки для блока НАТО. Дело в том, что Вашингтону в ближайшем будущем необходимо предъявить союзникам новую концепцию по НАТО, где, по всей вероятности самыми плохими парнями мира будут объявлены Россия и Китай. По этой причине необходима тема российских угроз. А если таковой нет, то приходится ее создавать. Вот такие очередные «доказательства», были опубликованы в издании Politico.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцина не предотвращает заражение и распространение дельта-штамма COVID-19. Это следует из исследования, результаты...Подробнее
Руководство больниц Екатеринбурга получило негласное указание не сообщать врачам и медицинским сестрам информацию о...Подробнее
Российский доктор Эдуард Шунков спрогнозировал дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в России. По мнению...Подробнее
Разочарованные в своих вождях радикалы бросают оружие и возвращаются к мирной жизни. Их даже не останавливает угроза...Подробнее
Российский ученый Дмитрий Евделев привел новые неоспоримые данные в пользу тотальной вакцинации населения против...Подробнее
В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом, который предпринял попытку нападения на сотрудников...Подробнее
Россия благодаря своей жесткой реакции случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая, сообщают авторы китайского портала...Подробнее
Российские власти показывают всему мировому сообществу такие официальные статистические показатели вакцинации от...Подробнее
Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус...Подробнее
В Донбассе началась широкомасштабная наступательная операция Военных сил Украины по всей линии фронта. В соответствии с...Подробнее
Комментировать