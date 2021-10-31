Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских войск. И как доказательство в материале приведены фото танков и другой военной техники у города Ельня Смоленской области. Любой школьник знает, что данный регион граничит только с Белоруссией. А уж такому известному изданию стыдно приводить в пример подобные факты.

Журналисты Politico утверждают, что размещение российской техники «отличается от стандартных тренировочных маршрутов».

Однако это издание не первый автор подобной информации. 30 октября в The Washington Post вышел материал о присутствии ВС России рядом с Украиной:

«Необычные перемещения техники и военных на западе России начались сразу после завершения масштабных учений «Запад-2021».

А уже 1 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сделал заявление о том, что Вашингтон контролирует ситуацию «необычной активности» Москвы.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что таким образом США убивает сразу двух зайцев - оказывает давление на Россию и напоминает об Украине. Понятно, что тема Украины это всего лишь орудие давления на Россию.

По мнению политолога Александра Асафова с помощью подобных заявлений США пытаются решать одновременно несколько задач - увеличение военного бюджета и создание повестки для блока НАТО. Дело в том, что Вашингтону в ближайшем будущем необходимо предъявить союзникам новую концепцию по НАТО, где, по всей вероятности самыми плохими парнями мира будут объявлены Россия и Китай. По этой причине необходима тема российских угроз. А если таковой нет, то приходится ее создавать. Вот такие очередные «доказательства», были опубликованы в издании Politico.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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