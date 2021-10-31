Вирусолог Шунков прогнозирует победу над пандемией COVID-19 при вакцинации 90% населения России

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что в Российской Федерации следует вакцинировать от коронавируса 90% всех граждан, и только тогда можно будет считать, что он побеждён. Такую информацию медицинский специалист рассказал журналисту РБК.

«Данный порог может быть и ниже. Это в том случае, если иммунными будут сотрудники учреждений, которые пребывают в тесном контакте с населением на своей основной работе. Иммунная прослойка должна состоять не из всех вакцинированных, а также из переболевших. В отряд неиммунных войдут лишь те лица, у которых есть серьезные противопоказания к прививке», — рассказал эксперт.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов добавил: снизить репродуктивное число вируса SARS-CoV-2 можно тогда, когда количество привитых людей станет близким к 70%.

Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова, доктор наук, профессор Михаил Костинов имеет собственное суждение на этот счёт.

«Я считаю, что в российской Федерации необходимо привить 80–85% населения. В настоящий момент от кори и краснухи медики ставят прививки 95% жителям страны. Только при этом уровне вакцинации ковид станет управляемым. А сейчас он пока неуправляем. Что такое 50%? Получается, каждый второй может болеть, сотни могут умирать», — подчеркнул Костинов.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, говоря о коллективном иммунитете, заявил, что реалистичной оценкой представляется 80%.

«Никто врать обществу не собирается, просто SARS CoV-2 ещё не вошёл в учебники, он другой, и эпидемия незнакомая. Будем корректировать оценки, иначе никак не получится», — сказал Аграновский.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о смертельно опасном симптоме ковида, который часто не замечают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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