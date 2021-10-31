Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

Сегодня, 16:44

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Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими
Фото из открытых источников

Представители египетского контингента ООН в ЦАР совершили вторжение на территорию президентского дворца. Миротворцы начали видеосъемку, хотя это запрещено законодательством. Они не подчинялись требованиям охраны и стремительно покинули резиденцию после предупредительных выстрелов. Однако по пути к своей базе автобус «голубых касок» сбил насмерть 12-летнего ребенка. Произошедшее шокировало общественность, а власти республики сочли действия сотрудников ООН попыткой захвата дворца. 

Тем не менее, руководство организации пытается снять вину со своих подчиненных. ООН представляет случившееся как нападение на миротворцев. Однако жители страны уверены, что именно «голубые каски» повинны в инциденте, в результате которого погиб ребенок. «Ни один центральноафриканец не просил о вашем приезде» - дал отповедь сотрудникам ООН простой африканец.

Сотрудники многопрофильной миссии ООН на территории ЦАР регулярно становятся участниками громких скандалов. В результате их действий постоянно гибнут мирные граждане. Ранее российский эксперт Алексей Суконкин заявил, жители ЦАР уверены, что «голубым каскам» не место в стране. Центральноафриканцы более склонны доверять российским специалистам, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера». Инструкторы выступают в роли защитников народа, помогая местным силовикам бороться с радикалами. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Африка, ЦАР, голубые каски

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