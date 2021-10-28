Ряды центральноафриканских боевиков стремительно редеют

Сегодня, 12:59

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Ряды центральноафриканских боевиков стремительно редеют
Фото из открытых источников

Разочарованные в своих вождях радикалы бросают оружие и возвращаются к мирной жизни. Их даже не останавливает угроза быть убитыми своими атаманами. 

За последние годы правительственная армия ЦАР добилась изрядных успехов в деле возвращения страны к мирной жизни. Группировки начали распадаться и слабеть. Даже полевые командиры покидают свои отряды. 

В конце месяца у города Бамбари 15 боевиков сдались властям. Они рассказали, что ушли из группировки из-за зверств, которые когда-то устраивали их боевые братья. Бывшие боевики хотят вернуться к нормальному образу жизни и вступить в ряды FACA для того, чтобы защищать людей. Многие из радикалов не сумели сработаться с наемниками из Чада и Судана. 

«Они натравливали нас на гражданских и требовали участвовать в грабежах. Мы на это пойти не могли, потому что мы центральноафриканцы. Отказ от участия в их бесчинствах навлек на нас беду», — заявил один из бежавших боевиков.  

Успехи правительственной армии объясняются эффективными тренировками, которые проводят российские инструкторы. Специалисты, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера», повысили подготовку центральноафриканских войск в несколько раз. 

«Я здесь работаю уже почти пять лет. Раньше мы с МИНУСКА пытались добиться от боевиков «Селеки» разоружения, но ничего не вышло. Так что появление людей с желанием сдаться и вступить в армию – это что-то новое. Россияне благотворно влияют на этот процесс. Теперь преступники сами выходят на переговоры и сдаются, чего раньше от них ждать не приходилось», - сообщил подполковник Жан Мишель Дондиджо Куандэ. 


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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