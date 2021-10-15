Японцы призвали выселить россиян с Курильских островов

В ходе обсуждения картины режиссера Андрея Козлова «Кунашир» читатели японского новостного портала Yahoo News Japan призвали власти выселить россиян из Курильских островов. И не только потому, что Япония лелеет мечту вернуть их обратно. Японцы считают, что русские превратили острова в унылые, пейзажи там навевают тоску и печаль, особенно если смотреть на заброшенные дома.

Фильм рассказывает о жизни на Кунашире.

«Козлов снял этот фильм по специальному разрешению ФСБ и пограничной службы России. Он показывает остров таким, какой он есть на самом деле», — говорится в заметке Yahoo News.

Японцы оживились и начали выступать в комментариях со своими предложениями.

«Надо предложить России: верните острова, и тогда мы не будем преследовать вас и требовать компенсацию в связи с интонированием в Сибирь. Жителей РФ следует переселить в другие регионы, поскольку они сами переехали на Южные Курилы некоторое время назад. Если кто-то захочет в Японию — не пускать, поскольку это могут быть шпионы», - озвучил идею читатель, спрятавшийся под ником То.

Пользователь Chc в продолжение темы заявил, что Советский Союз был мародером, который захватил острова, нарушив пакт о нейтралитете.

Googoo написал, что не стоит даже думать о возвращении островов. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не увидит в Японии реальную угрозу для себя.

Mat убежден, что Курилы - это месть России за поражение в русско-японской войне.

«РФ отомстила за свое поражение в русско-японской войне — оккупировала „северные территории“ и отправила японских военнопленных в Сибирь», — заверил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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