Известная последовательница Ванги Каедэ Убер предсказала разрушительную войну с участием КНДР и США

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье
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О возможном масштабном вооруженном конфликте между КНДР и США рассказала наследница болгарской провидицы Ванги из Франции Каедэ Убер.
По ее словам, Россия в этом конфликте будет наблюдателем, передает ИА ФАН.
«Будет кровавая битва между черным драконом и белым орлом из-за океана», — утверждает Убер.
Под описание, которое она дала, подходят только две страны – США и Северная Корея. Вашингтон и Пхеньян уже не раз бросались угрозами в адрес друг друга, поэтому вероятность войны между ними достаточно высока.
Отметим, в КНДР уже испытали новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Эта ракета разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений страны. Некоторые эксперты предполагают, что для ее создания использовались похищенные советские разработки.
Отметим, Ванга еще при жизни предсказала о том, что во Франции появится ее наследница. Каедэ Убер смогла предсказать революцию в Египте, смерть Каддафи и то, что пост США займет Дональд Трамп. Она уже сделала не одно точное предсказание, поэтому предупреждение о масштабной войне между «черным драконом и белым орлом» насторожили многих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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