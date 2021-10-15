Известная последовательница Ванги Каедэ Убер предсказала разрушительную войну с участием КНДР и США

О возможном масштабном вооруженном конфликте между КНДР и США рассказала наследница болгарской провидицы Ванги из Франции Каедэ Убер.

По ее словам, Россия в этом конфликте будет наблюдателем, передает ИА ФАН .

«Будет кровавая битва между черным драконом и белым орлом из-за океана», — утверждает Убер.

Под описание, которое она дала, подходят только две страны – США и Северная Корея. Вашингтон и Пхеньян уже не раз бросались угрозами в адрес друг друга, поэтому вероятность войны между ними достаточно высока.

Отметим, в КНДР уже испытали новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Эта ракета разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений страны. Некоторые эксперты предполагают, что для ее создания использовались похищенные советские разработки.

Отметим, Ванга еще при жизни предсказала о том, что во Франции появится ее наследница. Каедэ Убер смогла предсказать революцию в Египте, смерть Каддафи и то, что пост США займет Дональд Трамп. Она уже сделала не одно точное предсказание, поэтому предупреждение о масштабной войне между «черным драконом и белым орлом» насторожили многих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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