Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Вчера, 22:04

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Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Летчики ВВС США испытали несколько секунд ужаса. Это произошло в момент их встречи с самолетами РФ над нейтральными водами акватории Средиземного моря. Эту ситуацию описали китайские военные эксперты, сообщает издание Sohu. «ПолитРоссия» предлагает своим читателям инклюзивный пересказ материала авторов КНР. 

В небе над Средиземным морем встретились пара российских истребителей Су-25 с американскими самолетами F-22. Как пишут журналисты из Китая, первым порывом пилотов из России было не вступать в конфликт с американцами. Россияне намеревались просто пролететь мимо на большом расстоянии. Летчики ВВС США захотели показать свою силу, поэтому они начали сближаться с россиянами. 

Боевые машины Су-25 представляют собой самолеты, разработанные в конце 70-х годов, а F-22 является современной свежей платформой. Их изготовили в конце 90-х. Китайские военные аналитики пишут, как в ходе сближения американские пилоты связались по радиостанции со своими российскими коллегами и попытались посмеяться над ними, за их желание уклониться от этой встречи. И в итоге они пожалели о своих насмешках. 

Самолеты ВКС РФ внезапно изменили курс, и пошли на таран, порядком напугав своих обидчиков. Сделано это было настолько быстро и умело, что пилотам F-22 пришлось пережить несколько секунд ужаса, прежде чем им удалось увернуться от столкновения. После этого маневра американцы предпочти не рисковать, и взяли курс на родные базы. 

«Российские военные известны своими бесстрашием, они проявляют его даже в те моменты, когда их самолеты сильно уступают противнику», — поделились мыслями об этом инциденте китайские журналисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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