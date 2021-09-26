Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

26-09-2021, 19:34

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Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК
Фото из открытых источников

Руководство Франции выразило недовольство по поводу сотрудничества Мали с российской «ЧВК Вагнера». Африканский политический аналитик Омар Мбико объяснил позицию Парижа обеспокоенностью утратой контроля над очередной африканской страной.

Он уверен, что в результате сотрудничества с россиянами, Мали существенно повысит свой военный потенциал. Российские инструкторы способны подготовить малийских силовиков к эффективной борьбе с вооруженными группировками. В таком случае, стране уже будет не нужна помощь европейцев, а это лишит их доступа к африканским природным ресурсам.

«Но чего они так боятся? Их операция «Бархан» против радикальных исламистов развернута в республике с 2013 года. Однако результаты не впечатляют ни население Мали, ни граждан ЕС, которые не видят смысла в смертях европейских военных и солдат коалиции G5 Sahel. Их также не устраивают огромные расходы на миссию. Вдобавок на территории страны действует еще и миротворческая миссия ООН, но экстремизм в регионе так и не побежден», – заявил Мбико.

Более того, он отметил, что малийцы поддерживают решение властей о сотрудничестве с россиянами. Москва зарекомендовала себя как надежный партнер, способный помочь в сложных ситуациях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Мали, Африка, Франция, ЧВК Вагнера

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