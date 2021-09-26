Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море. После ряда маневров украинской стороны рядом с побережьем Крыма, Россия направила несколько разведывательных самолетов Ил-20 и Су-24МР для контроля ситуации, передает «Avia.pro».
На фоне отработки украинскими ПВО маневров по уничтожению противника с условной целью в виде российского вооружения, бомбардировщики Ил-20 и Су-24МР были направлены в зону проведения украинских военных учений. Указывается, что российская авиация пребывала в международном воздушном пространстве, не осуществляя пересечение украинской границы.
Помимо контроля за проведением учений ВСУ, российская авиация отработала имитационные маневры атаки по 2 боевым испанским кораблям, которые пребывали в водах Черного моря. Военные обозреватели уточняют, что в ответ на появление российских бомбардировщиков поблизости от зоны проведения учений, НАТО снарядило 6 истребителей CF-18 в рамках миссии Air Policing in Romania, чтобы сопроводить российскую авиацию.
Эксперты отмечают, что после появления в воздушном пространстве российских бомбардировщиков, украинская сторона прекратила провокационные маневры — однако насколько продлится этот эффект, пока неизвестно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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