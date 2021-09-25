В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло из-за того, что в Старом Свете в последнее время остро не хватает данного ресурса: РФ постоянно наращивает производство электричества, его стоимость все время возрастает. Как сообщило информационное агентство РЖД-партнер, сейчас для экспортера электроэнергии из Российской Федерации наступил весьма прибыльный период — существенно увеличилась стоимость газа в Европе. Там сейчас возник дефицит данного вида топлива и как следствие также сильно возросли европейские цены и на электрическую энергию.

В Евросоюзе стало заметно отсутствие ветра — вся европейская инфраструктура ветровой генерации, которая создавалась в прежние годы в расчете не получение дешевого ветрового электричества, в настоящий период времени простаивает. За период май — июнь 2021 года Европа импортировала из России электроэнергии в 3,5 раза больше, чем за этот же отрезок времени в прошлом году. Это связано с тем, что в Старом Свете сильно снизилась выработка возобновляемой энергии из-за высокой стоимости — закупать у РФ оказалось значительно дешевле. Поставляемое из России электричество в 2020 году стоило 54,6 евро за один МВт в час, тогда как средняя европейская цена держалась на уровне 85 евро.

Авторы агентства сообщили, что к концу 2021 года Россия поставит в Европу 15 млрд кВт в час, в то время как в 2020 году экспорт составил 12 млрд кВт в час.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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