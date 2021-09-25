В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло из-за того, что в Старом Свете в последнее время остро не хватает данного ресурса: РФ постоянно наращивает производство электричества, его стоимость все время возрастает. Как сообщило информационное агентство РЖД-партнер, сейчас для экспортера электроэнергии из Российской Федерации наступил весьма прибыльный период — существенно увеличилась стоимость газа в Европе. Там сейчас возник дефицит данного вида топлива и как следствие также сильно возросли европейские цены и на электрическую энергию.
В Евросоюзе стало заметно отсутствие ветра — вся европейская инфраструктура ветровой генерации, которая создавалась в прежние годы в расчете не получение дешевого ветрового электричества, в настоящий период времени простаивает. За период май — июнь 2021 года Европа импортировала из России электроэнергии в 3,5 раза больше, чем за этот же отрезок времени в прошлом году. Это связано с тем, что в Старом Свете сильно снизилась выработка возобновляемой энергии из-за высокой стоимости — закупать у РФ оказалось значительно дешевле. Поставляемое из России электричество в 2020 году стоило 54,6 евро за один МВт в час, тогда как средняя европейская цена держалась на уровне 85 евро.
Авторы агентства сообщили, что к концу 2021 года Россия поставит в Европу 15 млрд кВт в час, в то время как в 2020 году экспорт составил 12 млрд кВт в час.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...Подробнее
Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...Подробнее
В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...Подробнее
Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...Подробнее
Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....Подробнее
США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...Подробнее
Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...Подробнее
Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...Подробнее
Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...Подробнее
Комментировать