США развернули в Европе подразделение мультидоменных операций для противостояния РФ

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На территории Европы США развернули подразделение мультидоменных операций.
Впервые в Европе начала функционировать формация из 1200 американских военнослужащих. Они могут работать с использованием средств РЭБ, артиллерии и данных, переданных космическими спутниками.
Как сообщает Military Times, концепция мультидоменного ведения войны, разрабатываемая США, предполагает, что начиная от батальонного уровня все командиры должны располагать современными (или хотя бы актуальными) средствами поражения, включая артустановки и электронные устройства постановки помех.
Пока еще США не разработали плана по реализации данной концепции на практике. По сути, подразделение, разработанное на одном из полигонов Норвегии, пробное. Оно второе такое подразделение в мире. Но поскольку его разместили у границ России, то можно сделать вывод, что его задачей будет «сдерживание» Москвы. Еще несколько формаций американцы намерены развернуть и для сдерживания Китая, поскольку Китай также считают своим врагом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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