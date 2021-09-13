Поддерживаемые Израилем боевики пытались атаковать военных РФ в провинции Дараа

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России
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Как стало известно порталу Avia.pro, на юго-западе Сирии на российских военных совершили покушение произраильские боевики.
Попытка атаки россиян незаконными вооружёнными формированиями произошла на фоне официальной готовности Москвы выступать посредником в переговорах сирийских сил с боевиками в сирийской провинции Дараа. При этом Россия гарантирует безопасность последним: тем, кто захочет готов сложить оружие самостоятельно, и тем, кто хочет переправиться в северную часть Сирии.
По сообщению местного издания «Qalaat Al Mudiq», накануне этого события в провинции Дараа обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, которые обычно СВУ устанавливают на транспортные средства или по пути следования. Если бы взрывное устройство не удалось своевременно нейтрализовать, СВУ были всерьез готовы его применить.
Эксперты не исключили и вариант провокации: бандформирования могли планировать не только подорвать российских военных, но и дискредитировать российский контингент, настроить против него местных жителей.
Напомним, в Сирии по-прежнему действуют радикальные группировки, получающие поддержку извне.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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