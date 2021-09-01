Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия
В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...Подробнее
Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские военные бросили в аэропорту Кабула, оказались выведены из строя. Эта новость разгневала их, заставив почувствовать себя обманутыми и преданными. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Как сообщили репортеры телеканала Al Jazeera, им удалось осмотреть ангар на военной части аэропорта. Они заметили, что талибаны надеялись на целые и пригодные для использования вертолеты, доставшиеся им от США. Но их ожидания не были оправданы.
«Бойцы были разочарованы, когда обнаружили, что все самолеты и вертолеты вышли из строя. Они заявили, что теперь эта техника является национальным достоянием, а так как именно они являются правительством Афганистана, все это могло бы им очень пригодиться», - рассказала корреспондент.
Позже представитель Пентагона заявил, что военнослужащие США перед своим отъездом намеренно вывели из строя всю технику, расположенную в аэропорту Кабула.
Напомним, ранее Министерство обороны США сообщило о завершении вывода американского контингента из Афганистана. Решение о завершении операции по эвакуации населения принял президент Джо Байден, так как исходил из рекомендаций собственных военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...Подробнее
Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...Подробнее
Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...Подробнее
О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...Подробнее
На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...Подробнее
В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...Подробнее
Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...Подробнее
Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...Подробнее
О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...Подробнее
Комментировать