Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские военные бросили в аэропорту Кабула, оказались выведены из строя. Эта новость разгневала их, заставив почувствовать себя обманутыми и преданными. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как сообщили репортеры телеканала Al Jazeera, им удалось осмотреть ангар на военной части аэропорта. Они заметили, что талибаны надеялись на целые и пригодные для использования вертолеты, доставшиеся им от США. Но их ожидания не были оправданы.

«Бойцы были разочарованы, когда обнаружили, что все самолеты и вертолеты вышли из строя. Они заявили, что теперь эта техника является национальным достоянием, а так как именно они являются правительством Афганистана, все это могло бы им очень пригодиться», - рассказала корреспондент.

Позже представитель Пентагона заявил, что военнослужащие США перед своим отъездом намеренно вывели из строя всю технику, расположенную в аэропорту Кабула.

Напомним, ранее Министерство обороны США сообщило о завершении вывода американского контингента из Афганистана. Решение о завершении операции по эвакуации населения принял президент Джо Байден, так как исходил из рекомендаций собственных военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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