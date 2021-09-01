Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

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Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если ранее экономические санкции внедрял преимущественно Запад, то теперь и в КНР активно используют данный инструмент давления, передает «Взгляд.ру».
Одной из существенных демонстраций новой политики Китая стала отмена прямых контейнерных поездов до Вильнюса — таким образом Пекин ответил на дипломатический скандал, который инициировала Литва. Учитывая, что Вильнюс активно поддерживает Вашингтон, данное решение Китая было признано и антиамериканским — в Европарламенте жестко раскритиковали «политическое, дипломатическое и экономическое давление» Китая на Литву.
Нарушение взаимоотношений Пекина и Вильнюса произошло после того, как Литва открыла в стране дипломатическое представительство Тайваня, который Китай считает своей территорией. Несмотря на то, что китайское посольство в Литве заявило, что Пекин будет искать компромиссные пути урегулирования конфликта, в Вильнюсе никак не откликнулись на призыв Поднебесной — соответственно, Китай наложил санкции против литовской компании.
«КНР уже отказалось от приобретения литовской древесины и продукции пищевой промышленности. Данная позиция Пекина очень сильно ударила и по литовскому молочному комбинату Vilkyskiy pienine», - прокомментировали политологи.
Эксперты добавили, что полноценная «торговая война» с Китаем крайне нежелательна для Евросоюза, поскольку чревата серьезными геополитическими последствиями, в том числе и созданием Пекином собственной сферы влияния, из которой будет исключена вся Европа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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