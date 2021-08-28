Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

Вчера, 22:24

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Турция может получить «бесплатные» доходы от туризма по итогам текущего сезона

Экс-заместитель министра культуры и туризма Гюман Кызылтан оценил нынешний туристический сезон в стране. Он не исключает, что к концу года Турция останется «без штанов» из-за действующих «ценовой анархии» и почти «бесплатных» цен. Об этом сообщает «Турпром», ссылаясь на Observation.

Турцию уже посетили несколько миллионов туристов и до конца года, по оценке Кызылтана, сможет посетить еще миллионов 4-4,5, причем, половина из них - россияне, что идет вразрез с прошлыми сезонами. После России лидируют Кувейт, Иордания и Катар.

«... Учитывая среднюю заполняемость, получается цифра 70-80%», - отметил Кызылтан.

Однако «ценовая анархия», создаваемая своими же туристами-турками, едущими отдохнуть к Эгейскому и Средиземному морям, делает отдых для иностранных путешественников почти «бесплатным».

«Мы неизбежно ожидаем неприятную статистику наших доходов от туризма в конце сезона – их можно назвать «бесплатными» для иностранных туристов. Между тем, обесценивание турецкой лиры тоже работает против нас», - предупредил бывший замминистра.

По его мнению, итоги туристического сезона-2021 в Турции будут лучше, чем сезона-2020, но хуже сезона-2019. 

«Наши объекты новые, современные и красивые. Услуги здесь регулярные. Но, к сожалению, те, кто приезжает в нашу страну на отдых, предпочитают отдых намного дешевле, чем он стоит. И вот почему мы не можем сказать, что зарабатываем достаточно денег на туризме. Хочу отметить, что при прогнозировании баланса на сезон 2021 года необходимо учитывать все эти факторы», - подвел итог бывший чиновник.

Он призвал власти экстренно повышать уровень и качество реализации/профилактики эпидемических мер. А также изменить подход к ценовой политике. Причем, действовать необходимо параллельно с Министерством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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