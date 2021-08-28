Sohu: Российский флот застал врасплох американские корабли в Беринговом проливе

США получили предупреждение от российского военного флота, передает Sohu.

Как пишут китайские журналисты, российские военные корабли, пребывающие в Беринговом проливе недалеко от Аляски, продемонстрировали то, что РФ может и будет защищать свои интересы, пишет ПолитРоссия .

Эксперты из Китая уверены, что Россия не допустит провокаций на своем «заднем дворе», где американцы под прикрытием правил «свободного судоходства», пытаются усилить свое влияние.

«Некоторое время назад Соединенные Штаты привлекли порядка 30 стран к проведению военных учений вблизи российских вод, что спровоцировало крайне опасную ситуацию», — пишут китайские аналитики.

Россия, отмечают в Sohu, не намерена терпеть выходки Пентагона, поэтому уже направила к дверям США десятки военных кораблей и самолетов, чтобы провести учения в Беринговом проливе.

Но самое интересное, что в ходе этих учений военные РФ отправили американцам сообщение.

«Неожиданно российская сторона отправила Соединенным Штатам всего одну фразу: «Не нервничайте, это просто свободная навигация», — пишут эксперты Sohu.

Схожим образом обычно военные США комментируют свои действия у границ других стран.

И это дало возможность Вашингтону почувствовать себя на месте Москвы, поскольку американцы постоянно отправляют свои корабли и самолеты к российским границам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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