Врач из США эффективно применил нетрадиционный метод лечения коронавируса: его отдали под суд

Сегодня, 10:39

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Врач из США эффективно применил нетрадиционный метод лечения коронавируса: его отдали под суд

Сейчас в США обсуждают непростую историю с лечением коронавируса. Люди задаются вопросом, что важнее: спасение пациента от тяжёлого течения заболевания и возможного летального исхода либо уверенно исполнять протокол лечения SARS-CoV-2, который утвердили чиновники от медицины? 

Не так давно в тюрьме на северо-западе Арканзаса случилась резкая вспышка COVID-19. В Соединенных Штатах Америки совсем не такие тюрьмы, как в РФ. В кино часто показывают, что в американских лагерях вместо дверей решетки. Они выходят в общий многоэтажный коридор. Вентиляция там часто не работает. Если происходит заражение осужденных, то инфицированный воздух свободно циркулирует между этажами. Обычно в тюрьме имеется врач, он лечит тюремный контингент. Но имя его не приводится, пишет издание «Московский Комсомолец». 

Доктор славится тем, что пользуется при лечении способами, нетрадиционными для США. Нельзя сказать, что они неопробованные либо экзотические. Чтобы лечить коронавирус, он назначал антипаразитарные лекарства. Препараты прошли тестирование в Европе. Они используются в Германии, особенно в начальной стадии инфицирования больных. Суть в том, что эти лекарства не одобрило FDA — Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США. Данное ведомство тесно сотрудничает с фармацевтическими гигантами всего мира. 

Федеральные чиновники здравоохранения высказали категорический протест, чтобы коронавирус в США лечился чем-нибудь ещё, кроме тех препаратов, которые занесены в протокол, одобренный этими чиновниками. Однако в Арканзасе нашелся врач, который не послушался их рекомендаций. Ретивый доктор поступил по-своему. Может быть, тюремный лекарь индивидуально занимался этим давно, но сейчас в тюрьме он обслужил свыше 700 больных. Ни одного летального исхода при этом не было, хотя смертность в этом штате составляет на сегодня 1,53%, и это средний показатель по США. 

Все пациенты сейчас здоровы, но началось следствие. Шериф округа Вашингтон Тим Хелдер, которого допросили по данному вопросу, выступил с подтверждением, что тюремный медицинский специалист на самом деле прописывал свои лекарства осужденным. В то же время шериф не стал рассказывать о количестве людей, получивших эти препараты в госпитале на 710 коек. Также глава полиции отказался обвинять тюремного врача, дававшего осужденным не одобренные протоколом таблетки. 

«В мои обязанности не входит проверка медикаментов, выдаваемых доктором», — объяснил Хелдер членам суда округа Вашингтон. 

А у заключенных не только не было летальных исходов. Через несколько дней у них всех уже был отрицательный ПЦР. В то время как стандартный срок лечения от COVID-19 составляет не менее трёх недель. 

«Казалось бы, врач и шериф — герои! У них должны брать интервью все крупные СМИ, снимать репортажи, распространять опыт и т.д. Но нет! Их начали мочить из всех орудий», — описывает на своей странице в соцсети эту ситуацию известный медицинский блогер Вениамин Зайцев-Фридштанд. 

Однако, вместо аплодисментов и премий, медицинского работника ждёт длительный судебный процесс. В лучшем случае его могут лишить лицензии, в худшем — он сам отправится за решетку. В основу обвинения положен тезис о том, что никто не имеет права лечить больных, чем хочет, тем более не утверждённым FDA списком лекарств. В вину врачу ставится и то обстоятельство, что якобы он не предложил своим пациентам сделать выбор, чем конкретно они хотят лечиться, тем самым нарушив их гражданские права. И это несмотря на то, что выздоровевшие преступники все как один выражают благодарность за своё спасение. 

«Учитывая статистику госпитализаций и % смертности, можно легко подсчитать, что было бы госпитализаций 30-60 чел., из которых от 3 до 6 умерли бы» — подытоживает раскопавший эту историю российский блогер. 

«Я вообще не понимаю, как можно строить обвинение на том, что все выздоровели, и не требовалось ИВЛ, ОИТ, сложное лечение и т.д.».

 Между тем, в России статистика смертности по коронавируса сегодня немного «просела»: и если вчера это были рекордные 820 человек, то сегодня в стране скончались «всего» 798 больных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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