Российские истребители на сверхзвуковой скорости преследовали разведывательный самолет США у побережья Сирии

Информационный ресурс Avia.pro со ссылкой на портал «Syrian Arab Army News» сообщил, что ВКС РФ не позволили ВВС США осуществить разведывательную миссию у берегов Сирии.

Близ границы российские военные засекли американский самолет-шпион P-8A «Посейдон». Навстречу ему тут же вылетели истребители из Хмеймима. Отмечается, что российские самолеты некоторое время преследовали воздушного разведчика на сверхзвуковой скорости. Доказательством этому, подчеркивает ресурс, были звуки и хлопки. Это указывает на то, что истребители преодолели звуковой барьер.

Согласно карте полета, «Посейдон» намеревался зайти в воздушное пространство Кипра, но неожиданно развернулся и полетел на юг. Именно в это мгновение в небо взмыли российские истребители и не позволили ему пересечь границу САР.

В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700