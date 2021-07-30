В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

30-07-2021, 14:14

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В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать глобальную катастрофу. В связи с этим будет инициирована проверка новых проектов дорожной инфраструктуры и энергетики на прочность и эффективность в условиях критических изменений погоды, передает «Lenta.ru».

Согласно постановлению Европейской комиссии, все застройщики автомобильных, железных дорог и электростанций должны предоставить гарантии надежности своих проектов при сильных наводнениях и засухе. Для этого требуется провести модернизацию устаревших объектов, чтобы они соответствовали требованиям к нужному уровню экологизации и устойчивости к экстремальным природным явлениям. 

Эксперты отмечают, что программа Европейской комиссии может получить дополнительное финансирование в размере 17,5 миллиарда евро из специального фонда ЕС. Одними из мер, которые будут приняты в рамках программы по подготовке к потенциальным критическим погодным условиям, были названы корректировка строительства дорог, мостов, повышение устойчивости объектов к экстремально низким и высоким температурам, а также создание эффективных систем экстренного реагирования при наводнении. 

Ключевым условием программы является и расчет компаний объема выбросов парниковых газов при запуске своих проектов, а также следование тенденции достижения нулевого уровня загрязнения воздуха в 2050 году.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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