В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе
Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...Подробнее
Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать глобальную катастрофу. В связи с этим будет инициирована проверка новых проектов дорожной инфраструктуры и энергетики на прочность и эффективность в условиях критических изменений погоды, передает «Lenta.ru».
Согласно постановлению Европейской комиссии, все застройщики автомобильных, железных дорог и электростанций должны предоставить гарантии надежности своих проектов при сильных наводнениях и засухе. Для этого требуется провести модернизацию устаревших объектов, чтобы они соответствовали требованиям к нужному уровню экологизации и устойчивости к экстремальным природным явлениям.
Эксперты отмечают, что программа Европейской комиссии может получить дополнительное финансирование в размере 17,5 миллиарда евро из специального фонда ЕС. Одними из мер, которые будут приняты в рамках программы по подготовке к потенциальным критическим погодным условиям, были названы корректировка строительства дорог, мостов, повышение устойчивости объектов к экстремально низким и высоким температурам, а также создание эффективных систем экстренного реагирования при наводнении.
Ключевым условием программы является и расчет компаний объема выбросов парниковых газов при запуске своих проектов, а также следование тенденции достижения нулевого уровня загрязнения воздуха в 2050 году.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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