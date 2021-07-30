Медслужба Англии признала завышение статистики по госпитализации пациентов с COVID-19

Каждый четвертый пациент, который по статистике прошел как госпитализированный с коронавирусом COVID-19, на самом деле лечился от других заболеваний. Этот факт уже признали в Национальной службе здравоохранения (NHS) Великобритании, передает газета The Telegraph.

Сотрудники NHS провели собственное расследование, которое показало, что из 5021 пациентов, госпитализированных якобы с COVID-19, с другими заболеваниями угодили в больницу 1166 человек. В этой связи депутаты-консерваторы обрушили на правительство обвинение в ошибочных решениях, в основе которых вводящие в заблуждения данные, отмечает Красная Весна.

Национальной службой здравоохранения страны статистика по госпитализациям и общему числу зараженных публикуется ежедневно. При этом данными, которые, как выяснилось, не соответствуют действительности, практически каждый день оперируют министры и чиновники, выступая перед прессой на брифингах. При этом на эти цифры опираются якобы с целью облегчить вакцинацией жизнь медикам, которые «зашиваются» от наплыва коронавирусных больных в стационары.

Учитывая открывшиеся обстоятельства, медучреждения уже обязали разделять пациентов, поступивших в больницы с тяжелым течением COVID-19, и пациентов, которые были госпитализированы с другими диагнозами.

Раскрытие общественности реального положения дел может вынудить чиновников к пересмотру предыдущей статистики госпитализаций COVID-19 и впредь учитывать лишь пациентов, поступивших с «первичным» диагнозом COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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