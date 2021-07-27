В Британии врачи разъяснили, почему от COVID-19 умирают даже дважды привившиеся пациенты

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
Британские врачи раскрыли причины парадокса, по которому летальному исходу от коронавируса могут быть подвержены даже полностью привитые граждане. Специалисты указали, что практически все такие зафиксированные случаи связанны со штаммом «дельта», который не только отличается повышенной агрессией, но и провоцированием осложнений даже у молодых людей.
Согласно исследованию британских специалистов, на летальность среди привитых граждан влияет несколько факторов — прежде всего, это либо отсутствие иммунного ответа на вакцину ввиду индивидуальных особенностей организма, либо слабая реакция организма на действие прививки. Ученые подчеркнули, что в 5% случаях организм может неэффективно вырабатывать антитела к коронавирусу — причем в подавляющем большинстве причиной этому является наличие серьезных патологий либо органов-трансплантатов. Британские эксперты также определили, что вакцина может давать низкую эффективность для пациентов с раком крови, которые принимают препараты, сильно подавляющие иммунитет. В этом случае потенциально возможен летальный исход от ковида даже при условии прохождения полного цикла вакцинации. При этом ученые подчеркнули, что именно вакцинация значительно снижает вероятность летального исхода и тяжелых осложнений от коронавируса — к примеру, для 70-летнего привитого пациента из группы риска такая вероятность снижается в 32 раза в сравнении с 35-летним непривитым гражданином.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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