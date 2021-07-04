В Турции зафиксировали несколько случаев заражения штаммом «дельта плюс»

В Турции зафиксировали несколько первых случаев заражения штаммом «дельта плюс». Об этом сегодня, шестого июля, сообщил глава Минздрава этой страны Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

По его словам, на текущий момент известно о трех случаях «дельты плюс» в Турции.

«В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант «дельта плюс». Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет», — раскрыл Коджа подробности.

Он также указал на 286 случаев штамма «дельта» в 30 провинциях страны.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова ранее рассказала об опасности, которую представляет подвид «дельта» - «дельта плюс». По ее словам, этот штамм не только чрезвычайно заразный. Опасность кроется в том, что вирус способен уйти от «коктейля» антител, а также от вакцин и сывороток.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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