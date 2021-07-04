В Турции зафиксировали несколько случаев заражения штаммом «дельта плюс»

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море
Российские истребители вынудили силы ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze 2021» на Черном море. Акваторию Черного моря...Подробнее
В Турции зафиксировали несколько первых случаев заражения штаммом «дельта плюс». Об этом сегодня, шестого июля, сообщил глава Минздрава этой страны Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.
По его словам, на текущий момент известно о трех случаях «дельты плюс» в Турции.
«В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант «дельта плюс». Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет», — раскрыл Коджа подробности.
Он также указал на 286 случаев штамма «дельта» в 30 провинциях страны.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова ранее рассказала об опасности, которую представляет подвид «дельта» - «дельта плюс». По ее словам, этот штамм не только чрезвычайно заразный. Опасность кроется в том, что вирус способен уйти от «коктейля» антител, а также от вакцин и сывороток.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские истребители вынудили силы ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze 2021» на Черном море. Акваторию Черного моря...Подробнее
Российский вирусолог Денис Проценко сообщил о серьезной опасности повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что...Подробнее
Российский врач-терапевт Татьяна Егорова опровергла версию антипрививочников о том, что после вакцинации от...Подробнее
Аналитики портала «Avia.pro» сообщили о противомерах России, которые были предприняты после инцидента с британским...Подробнее
Петербургские врачи отказывают в оформлении медотводов для вакцинации от коронавируса горожанам, у которых имеются...Подробнее
Специалисты выявили прямую причинно-следственную связь между инфицированием коронавирусом и появлением грибковых...Подробнее
Знаменитый российский врач и ведущий программы на канале Россия-1 Александр Мясников развенчал один из самых...Подробнее
Военные аналитики считают, что ВМС США находятся в состоянии хаоса, в частности, из-за низкого уровня финансирования....Подробнее
Провокации против России в Черном море устраивают Соединенные Штаты Америки, но делают это руками своих союзников по...Подробнее
В Калифорнии выявили новую мутацию коронавируса, который игнорирует антитела. Калифорнийские ученые выделили образец...Подробнее
Комментировать