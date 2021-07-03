Британский спецназ высадился у северных границ России

Подразделения британского спецназа высадились на территории Финляндии, от которой до границ с Россией всего 160 километров, а до Санкт-Петербурга 300 км. Действия британцев, которые дислоцируются в районе Хельсинки, официально называются «помощью партнерам НАТО в Европе» в обеспечении безопасности Балтийского региона. По мнению экспертов, стоит ожидать очередную провокацию против России.

Великобритания возглавляет группу JEF, которая планирует провести в Финляндии несколько гуманитарных и военных операций, которые направлены на безопасность региона. В маневрах участвуют спецподразделения Норвегии, Дании, прибалтийских государств, Голландии, Швеции и Исландии.

В рамках программы будут проведены тренировки по тушению пожаров, высадке спецназовцев из вертолетов и обороне побережья от вторжения условного противника.

Известно, что в марте в рамках тренировок группы JEF Британия отправила в Балтийское море корабли Westminster и Lancaster. Это связано с реализацией проекта «Глобальная Британия», в рамках которого страна планирует возвращение себе статуса морской державы.

Примечательно, что на территории Финляндии, которая не является участником НАТО, пребывают экспедиционные силы Британии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов и других стран.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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