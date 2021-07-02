В Калифорнии был обнаружен штамм коронавируса, который игнорирует антитела

Сегодня, 19:39

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В Калифорнии был обнаружен штамм коронавируса, который игнорирует антитела

В Калифорнии выявили новую мутацию коронавируса, который игнорирует антитела.

Калифорнийские ученые выделили образец мутировавшего коронавируса, который остается неуязвим перед иммунитетом: новый штамм может беспрепятственно проникать в человеческий организм, даже несмотря на наличие антител, введенных ранее с плазмой переболевших людей. Об этом сообщает Рамблер.

Как отметили ученые, мутация изменила состав генома вируса, в результате чего антитела на него просто не воздействуют. Этот новый штамм назвали Эпсилон. Как утверждают калифорнийские исследователи, мутация уже повсеместно «отметилась» на территории страны.

Нейтрализующее антитела свойство возникает у вируса благодаря особой генной структуре с измененным N-белком. Таким образом, ранее выработавшиеся в организме в результате прививки или болезни антитела бессильны перед Эпсилон.

«За счет уникального мутирования, данный штамм обрел способность полностью избегать специфических моноклональных антител, которые находятся в составе вакцин от коронавируса. Также он нивелирует эффект антител, полученных из плазмы вакцинированных людей», - прокомментировали ученые.

Высока вероятность того, что новый штамм Эпсилон окажется одним из самых трудновылечиваемых типов коронавируса. Ученые не исключают, что для лечения такой мутации придется менять всю схему терапии, с помощью которой сейчас эффективно избавляются от других штаммов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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