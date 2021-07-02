После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

Аналитики портала «Avia.pro» сообщили о противомерах России, которые были предприняты после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Указывается, что ВКС РФ сымитировали массированный налет в Черном море, тем самым продемонстрировав НАТО, что их ожидает в случае повтора провокационных действий против России.

Военные обозреватели указали, что инцидент с эсминцем Defender ВМС Великобритании стал далеко не единственной провокацией, предпринятой НАТО против России. Всего спустя 24 часа после нарушения британским кораблем территориальных границ России, нидерландский фрегат Evertsen вознамерился незаконно пересечь Керченский пролив – чтобы не допустить этого, было принято решение поднять в воздух боевые самолеты РФ, которые сопровождали нидерландский корабль.

Эксперты отмечают, что с целью предупреждения дальнейших провокаций со стороны НАТО, ВКС России провели тренировочно-показательные маневры в Черном море, в ходе которых сымитировали массированный налет на условного противника.

Известно, что в качестве тренировочной цели для российских истребителей и бомбардировщиков выступали десантные корабли «Орск» и «Саратов».

«Россия должна постоянно напоминать, что она будет жестко реагировать на любую провокацию НАТО. Учитывая, сколько вооружения Альянс сконцентрировал в Черном море в связи с начавшимися учениями, данные действия ВКС РФ выглядят не только оправданными, но и необходимыми», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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