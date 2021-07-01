Sohu: США используют страны НАТО как приманку для России в Черном море

Сегодня, 21:09

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Sohu: США используют страны НАТО как приманку для России в Черном море

Провокации против России в Черном море устраивают Соединенные Штаты Америки, но делают это руками своих союзников по НАТО. В этом уверены авторы китайского портала Sohu.

Маневры Sea Breeze 2021, которые сейчас проводит Альянс вместе с Украиной в Черном море, имеют явную антироссийскую направленность. Вашингтон руками своих союзников уже трижды провоцировал Москву.

Тренд на провокации задал британский эсминец «Дефендер». Если бы не «добро» из США, полагают в Китае, он бы не осмелился вторгаться в российские территориальные воды. После британского эсминца эстафета по раззадориванию России была передана нидерландскому фрегату Evertsen.

В четверг к участию в маневрах присоединился фрегат ВМС Италии «Вирджинио Фазан». Обозреватели из Поднебесной полагают, что ему в учениях отведена особая роль - он будет «штурмовиком НАТО» в Черном море. Так что стоит ожидать очередной провокации, в этом можно уже и не сомневаться. США, как никто другой, заинтересованы в них.

«Черноморский регион всегда считался "задним двором" России. Осознавая это, США устроили здесь крупномасштабные учения, в которых задействованы 32 страны, тысячи военнослужащих и десятки кораблей», — цитирует китайских авторов «ПолитРоссия».

Они уверены, что Вашингтон на этих учениях использует страны-участницы НАТО и партнеров Альянса как приманку для России. Себя же США считают умелым рыбаком. Однако, уверяют Sohu, рыбалка может выдаться тяжелой. Поймать такую рыбку, как РФ, будет сложно. Но даже если возможно, опасно - можно за это жестоко поплатиться. Стратегия рыбака заведомо обречена на провал.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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