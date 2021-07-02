Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море

Российские истребители вынудили силы ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze 2021» на Черном море.

Акваторию Черного моря покинули два корабля НАТО - фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen и эсминец HMS Defender ВМС Великобритании, до этого принимавшие участие в широкомасштабных военных учениях стран НАТО и партнеров Sea Breeze 2021. Немногим ранее эти корабли отличились тем, что устроили провокацию рядом с российскими границами. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на свои источники.

Так, Defender зашел в территориальные воды России, а Evertsen - предпринял к этому попытку.

Эксперты считают, что такой поворот событий произошел из-за жесткого прессинга российских военных. Однако не исключается возможность возвращения судов в черноморский регион.

«Скорее всего, у этих натовских кораблей просто закончился срок пребывания в Черном море, определяемый Конвенцией Монтре. Если так, то через короткое время они смогут вернуться и продолжить свою провокационную деятельность», - заявили специалисты.

Как стало известно, 2 июля голландский фрегат и британский ракетный эсминец, прервав учения, взяли курс в Средиземное море, намереваясь присоединиться к основной авианосной ударной группе.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания не собирается пересматривать свою позицию относительно Крыма: здесь его считают украинским и заявляют, что британские корабли по-прежнему будут курсировать вдоль крымского побережья.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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