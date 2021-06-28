Неизвестный комплекс ПВО обратил в бегство самолеты НАТО в Средиземноморье

Сегодня, 08:49

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Неизвестный комплекс ПВО обратил в бегство самолеты НАТО в Средиземноморье

На палубе авианосца Queen Elizabeth ВМС Британии, который приплыл в район российских учений в Средиземном море, базируются истребители 5-го поколения F-35B Соединенных Штатов Америки. Боевые самолеты американцев регулярно навещают сектор Средиземноморья, где вооруженные силы Российской Федерации проводят свои военные маневры, наблюдая за событиями, развивающимися здесь, сообщает издание АвиаПро. 

Очередной такой визитер, появившийся в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, был вынужден спасаться бегством. На него были направлены лучи чрезвычайно мощного воздействия неизвестной системы ПВО РФ. Лишь появившись в небе над сирийскими берегами, практически мгновенно боевой американский истребитель попал на прицел комплекса российской противовоздушной обороны. Почуяв неладное, пилот серьезной воздушной машины F-35B решил, что лучше будет, если он спасется бегством. 

Военные аналитики выдвинули предположение, что самолет Соединенных Штатов Америки обнаружили российские ударные комплексы С-400 либо С-300. Эти боевые системы ПВО дислоцируются на территории авиабазы «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике. На самом же деле, все оказалось гораздо сложнее и серьезнее. С целью подробного выяснения ситуации, с чем именно столкнулся истребитель, британские власти отправили в район учений самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3D Sentry. Сразу же после этого пошли разговоры, что РФ использует в Сирии неизвестную доселе систему ПВО. 

Эксперты поясняют, что возможности С-400 и С-300 натовским военным хорошо знакомы. Но тут они столкнулись с какой-то уникальной системой, которая превосходит «Триумфы» и «Фавориты» по всем боевым характеристикам. По мнению специалистов, Москва тестирует в Сирии свои новейшие ЗРС «Прометей», причем использует лишь отдельные компоненты комплексов С-500.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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