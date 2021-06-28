Издание Forbes: британский F-35 мог потопить российский фрегат в Средиземном море

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В акватории Средиземного моря на днях две военные группировки кораблей и авиации — ВМФ Российской Федерации и Североатлантического альянса устроили соревнования в том, кто быстрее и эффективнее потопит друг друга. О такой репетиции двух противоборствующих сторон написали статью журналисты американского журнала Forbes.
Информационный ресурс «ПолитРоссия» сегодня подготовил краткий перевод и пересказ этого материала. В своей публикации репортеры рассказали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС РФ Ту-22М, у которых на борту размещены противокорабельные ракеты Х-22, при поддержке перехватчиков МиГ-31, с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», осуществили имитацию атаки на авианосец Queen Elizabeth ВМС Британии.
Как высказались обозреватели международной военной прессы, такая комбинация с воздуха была бы смертельной. Ответ военного блока НАТО последовал незамедлительно. На взлет пошел истребитель F-35. Самолет резко приблизился к фрегату «Адмирал Макаров». В этот момент у крылатой машины появилась реальная возможность потопить российский боевой корабль своей планирующей бомбой с GPS-наведением. Вдруг в средиземноморском воздушном пространстве появились истребители Российской Федерации.
Натовский самолет быстро развернулся и улетел. Кто это видел, тот считает, что в небе произошла весьма опасная ситуация. Такие маневры часто заканчиваются аварийными последствиями. Британская авианосная группа состоит также из двух эсминцев и двух фрегатов, двух кораблей снабжения, одной атомной подводной лодки, а также из эсминца ВМС США и фрегата Нидерландов. Правда сейчас в ней временно отсутствуют британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. Они отправились для участия в маневрах НАТО «Морской бриз-2021» в Черном море.
Таким образом, одновременно в двух разделенных проливами морях сосредоточились значительные военно-морские силы РФ и НАТО. Но, если в Средиземном море все прошло по-военному чинно и определенно, то в Черном не обошлось без инцидента. Авиация ВКС РФ сопровождала западные корабли Defender и Evertsen, которым вздумалось подойти к побережью Крыма. В целом подобные инциденты в небе и на воде часто приводят к плачевным результатам, указывается в статье в Forbes.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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