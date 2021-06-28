Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ.

Недавний «подвиг» британских моряков с эсминца Defender решили повторить голландцы. Фрегат Evertsen королевских ВМС Нидерландов, находящийся в акватории Черного моря, неожиданно взял курс на Керченский пролив, едва не устроив тем самым очередную провокацию НАТО. Конечной цели фрегату достичь не удалось, поскольку российская боевая авиация была оперативно поднята в воздух, заставив нидерландское судно изменить свои планы. Об этом сообщили китайские аналитики Sohu.

Как заявили после инцидента в Минобороны Нидерландов, из-за действий российских самолетов вышло из строя электронное оборудование фрегата. В Sohu предположили, что вряд ли оборудование было настолько древним, что смогло поломаться только лишь от появления самолетов. Скорее всего, российскими авиаторами были задействованы хорошо развитые системы радиоэлектронной борьбы. Именно они подавили всю электронику голландского корабля и тот больше не смог выполнять свои функции.

Автор издания указал, что в российском Крыму развернуто огромное количество систем РЭБ. Подобного действия средства есть и на российских самолетах. Поэтому авиация способна подавлять электронные системы кораблей противника, которые в результате не могут оказать никакого сопротивления и их можно атаковать. По мнению автора, это является отличным вариантом, когда напрямую нельзя нанести удары: электронная атака как минимум предупредит противника, что его могут ожидать серьезные последствия.

«Мы увидели, как системы на фрегате ВМС Нидерландов были легко парализованы российской армией», отметили в Sohu.

Китайские обозреватели уверены, что в результате своего неудавшегося маневра Нидерланды просто потеряли свое лицо.

«...Неожиданно голландский фрегат оказался таким бессильным перед российскими системами РЭБ. Россия даже не сбросила бомбы, а на нём уже фактически подняли руки и были готовы сдаться», - резюмировали в Sohu.

Спустя какое-то время после инцидента министр обороны страны Анна Бейлевелд-Схаутен заявила с претензией на обвинение, что Россия совершила «опасные и безответственные» действия.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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