США тайно запустили спутник с МКС

С борта Международной космической станции (МКС) был тайно запущен американский спутник. Это следует из данных ВВС США, которые появились на специализированном сайте space-track.org, передает РИА Новости.

Согласно представленной информации, спутник называется BD-28 и принадлежит Соединенным Штатам, на орбиту выведен с борта МКС. Неизвестно, когда и как это произошло - официального сообщения на этот счет не поступало.

Как правило, спутники с борта американского сегмента станции запускают посредством платформ, которые выносятся наружу при помощи манипуляторов.

Джонатан МакДауэлл, эксперт по космонавтике, на своей странице в Twitter допустил, что спутник - собственность американской компании, которая предпочитает оставаться в тени и не желает афишировать свою деятельность.

На данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, трех американцев, японца и француза.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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