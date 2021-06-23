Турция начала строительство канала «Стамбул»

Сегодня, 19:24

0

Image 16+
Турция начала строительство канала «Стамбул»

Турция сегодня приступила к строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и призван соединить Черное и Мраморное моря. На торжественной церемонии, посвященной началу работ, побывал и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, строительством канала «Стамбул» Турция начинает писать новую страницу в истории своего развития. Работы стартуют с возведения одного из шести мостов через объект, который должен появиться.

Предполагается, что в длину канал протянется на 45 километров. Минимальная его ширина составит 275 метров при глубине 21 метр.

Тайип Эрдоган подчеркнул, что на проект по строительству этого канала Турция смотрит, в первую очередь, как на проект спасения будущего Стамбула.

Президент сообщил, что ежегодно через Босфор проходят не менее 45 тысяч кораблей. При этом проход каждого из них может нести потенциальную угрозу городу. Суда ведь перевозят разные грузы, в том числе и небезопасные.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Турция начала строительство канала «Стамбул»

Сегодня, 19:24

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским кораблям

Вчера, 12:49

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

Вчера, 07:29

Вирусолог Британии Рединга назвал рекомендуемую частоту для ревакцинации от коронавируса COVID-19

23-06-2021, 23:09

В Индии медики вынуждены удалять пациентам глаза из-за мукормикоза

23-06-2021, 22:59

CNN: экономика США никогда не вернется к уровню докоронавирусной эпохи

22-06-2021, 12:34

От вакцины AstraZeneca в Австралии умерло больше, чем от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 00:14

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

20-06-2021, 20:04

Сотрудничество с Россией по «Спутнику V» может спасти Индию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 04:34

«Очередная попытка ударить по нашим интересам»: глава ЦАР обвинил западные СМИ во лжи

18-06-2021, 21:44

Жена Виктора Бута ведёт переговоры с адвокатами из США о защите мужа

18-06-2021, 15:39

США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

18-06-2021, 09:39

Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

17-06-2021, 23:59

Пентагон запланировал провокационный проход эсминца «Лабун» под Крымским мостом

16-06-2021, 23:44

Американцы отработали удары по российским ракетным батареям С-400 «Триумф»

15-06-2021, 20:49

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в сирийской Латакии

15-06-2021, 15:39

Медленно и неэффективно: Россотрудничеству грозят новые перемены

15-06-2021, 11:14

Экипаж норвежского военного корабля поднял флаг ЛГБТ-сообщества

15-06-2021, 07:29

Расследование СК о захвате россиян может вызвать вопросы к властям Украины

14-06-2021, 21:44

Sohu предупредило РФ о коварном трюке НАТО с ракетами

14-06-2021, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

24-06-2021, 22:59

0

Группы людей, которые особо уязвимы перед индийским дельта-штаммом коронавируса назвала врач-инфекционист ПСПбГМУ им....

Подробнее
Сергей Козлов рассказал всю правду о вакцинации от COVID-19: Идет биологическая война

Сергей Козлов рассказал всю правду о вакцинации от COVID-19: Идет биологическая война

Вчера, 19:24

0

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов рассказал о необходимости вакцинации. Как он отметил, на...

Подробнее
Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

24-06-2021, 19:34

0

Израильский политолог Яков Кедми предложил дать такой ответ на заход британского эсминца HMS Defender в российские...

Подробнее
Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

Сегодня, 12:39

0

Россияне сегодня разделились на два лагеря. Первые ратуют за введение обязательной вакцинации от коронавируса во всех...

Подробнее
Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

23-06-2021, 22:29

0

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал ответы на 7 самых волнующих для россиян...

Подробнее
Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

24-06-2021, 09:49

0

О том, сколько россиян может заболеть COVID-19 после вакцинации от коронавируса, рассказали эксперты. Эксперты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Иммунолог рассказал, что будет, если заболел между прививками от коронавируса

Иммунолог рассказал, что будет, если заболел между прививками от коронавируса

24-06-2021, 13:59

0

Обязательная вакцинация вынудила многих россиян больше интересоваться влиянием вакцины на организм. Как известно, в РФ...

Подробнее
В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

Вчера, 07:29

0

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в Израиле начинается новая волна коронавируса. В Израиле для вакцинации...

Подробнее
Вирусолог Британии Рединга назвал рекомендуемую частоту для ревакцинации от коронавируса COVID-19

Вирусолог Британии Рединга назвал рекомендуемую частоту для ревакцинации от коронавируса COVID-19

23-06-2021, 23:09

0

Британский врач-вирусолог из университета Рединга Йен Джонс сообщил о наиболее эффективной частоте прохождение...

Подробнее
Военный эксперт рассказал, чем именно ответит РФ на «морской бриз» США и НАТО

Военный эксперт рассказал, чем именно ответит РФ на «морской бриз» США и НАТО

24-06-2021, 11:34

0

О том, каким будет ответ России на военные учения Sea Breeze 2021 в Черном море, которые проводятся США и странами...

Подробнее