Турция начала строительство канала «Стамбул»

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Турция сегодня приступила к строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и призван соединить Черное и Мраморное моря. На торжественной церемонии, посвященной началу работ, побывал и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, строительством канала «Стамбул» Турция начинает писать новую страницу в истории своего развития. Работы стартуют с возведения одного из шести мостов через объект, который должен появиться.
Предполагается, что в длину канал протянется на 45 километров. Минимальная его ширина составит 275 метров при глубине 21 метр.
Тайип Эрдоган подчеркнул, что на проект по строительству этого канала Турция смотрит, в первую очередь, как на проект спасения будущего Стамбула.
Президент сообщил, что ежегодно через Босфор проходят не менее 45 тысяч кораблей. При этом проход каждого из них может нести потенциальную угрозу городу. Суда ведь перевозят разные грузы, в том числе и небезопасные.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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