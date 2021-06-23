В момент развития военного происшествия в Черном море в четверг корреспондент издания Daily Mail присутствовал на борту британского эсминца Defender. Спустя сутки, журналист обнародовал особо важные факты вчерашнего российско-британского инцидента, который состоялся в непосредственной близости от крымских берегов России.

Как стало известно сегодня, получается, что не один лишь корреспондент BBC находился на борту британского военного эсминца тогда, когда осуществлялась явная провокационная вылазка ВМС Британии совсем рядом с российской границей.

Корреспондент Марк Никол из издания Daily Mail также присутствовал там, на палубе военного корабля сил блока НАТО. Журналист сегодня делится некоторыми пикантными подробностями вчерашнего нарушения российских рубежей и проникновение в территориальные воды суверенного государства, о которыранее никто не знал.

Информация, обнародованная сегодня Николом, как признаниеще больше дискредитирует официальную версию Лондона о черноморском инциденте с боевым натовским судном. По словам журналиста, по левому борту британского корабля можно было заметить предупредительные выстрелы российских военных (согласно версии Mинобороны Великобритании, предупредительный огонь не открывался).

Более того, британцы готовили ответный удар, добавил Никол.

«По всему кораблю неожиданно раздается сердитый грохот пушечных выстрелов. Наш экипаж готовит ракеты Sea Viper. Войны начинаются из-за малого», — отметил корреспондент.

Экипаж эсминца даже привел боеприпасы в полную боевую готовность. По всей видимости, настоящие планы ВМС Великобритании значительно расходятся с той версией, которую британцы озвучивают обществу.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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