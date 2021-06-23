Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским кораблям

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским кораблям

В момент развития военного происшествия в Черном море в четверг корреспондент издания Daily Mail присутствовал на борту британского эсминца Defender. Спустя сутки, журналист обнародовал особо важные факты вчерашнего российско-британского инцидента, который состоялся в непосредственной близости от крымских берегов России.

Как стало известно сегодня, получается, что не один лишь корреспондент BBC находился на борту британского военного эсминца тогда, когда осуществлялась явная провокационная вылазка ВМС Британии совсем рядом с российской границей. 

Корреспондент Марк Никол из издания Daily Mail также присутствовал там, на палубе военного корабля сил блока НАТО. Журналист сегодня делится некоторыми пикантными подробностями вчерашнего нарушения российских рубежей и проникновение в территориальные воды суверенного государства, о которыранее никто не знал. 

Информация, обнародованная сегодня Николом, как признаниеще больше дискредитирует официальную версию Лондона о черноморском инциденте с боевым натовским судном. По словам журналиста, по левому борту британского корабля можно было заметить предупредительные выстрелы российских военных (согласно версии Mинобороны Великобритании, предупредительный огонь не открывался). 

Более того, британцы готовили ответный удар, добавил Никол. 

«По всему кораблю неожиданно раздается сердитый грохот пушечных выстрелов. Наш экипаж готовит ракеты Sea Viper. Войны начинаются из-за малого», — отметил корреспондент.

Экипаж эсминца даже привел боеприпасы в полную боевую готовность. По всей видимости, настоящие планы ВМС Великобритании значительно расходятся с той версией, которую британцы озвучивают обществу.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским кораблям

Сегодня, 12:49

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

Сегодня, 07:29

Вирусолог Британии Рединга назвал рекомендуемую частоту для ревакцинации от коронавируса COVID-19

23-06-2021, 23:09

В Индии медики вынуждены удалять пациентам глаза из-за мукормикоза

23-06-2021, 22:59

CNN: экономика США никогда не вернется к уровню докоронавирусной эпохи

22-06-2021, 12:34

От вакцины AstraZeneca в Австралии умерло больше, чем от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 00:14

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

20-06-2021, 20:04

Сотрудничество с Россией по «Спутнику V» может спасти Индию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 04:34

«Очередная попытка ударить по нашим интересам»: глава ЦАР обвинил западные СМИ во лжи

18-06-2021, 21:44

Жена Виктора Бута ведёт переговоры с адвокатами из США о защите мужа

18-06-2021, 15:39

США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

18-06-2021, 09:39

Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

17-06-2021, 23:59

Пентагон запланировал провокационный проход эсминца «Лабун» под Крымским мостом

16-06-2021, 23:44

Американцы отработали удары по российским ракетным батареям С-400 «Триумф»

15-06-2021, 20:49

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в сирийской Латакии

15-06-2021, 15:39

Медленно и неэффективно: Россотрудничеству грозят новые перемены

15-06-2021, 11:14

Экипаж норвежского военного корабля поднял флаг ЛГБТ-сообщества

15-06-2021, 07:29

Расследование СК о захвате россиян может вызвать вопросы к властям Украины

14-06-2021, 21:44

Sohu предупредило РФ о коварном трюке НАТО с ракетами

14-06-2021, 19:14

Белоруссия призналась в прослушке польского консула

14-06-2021, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 16:49

0

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже...

Подробнее
Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Вчера, 22:59

0

Группы людей, которые особо уязвимы перед индийским дельта-штаммом коронавируса назвала врач-инфекционист ПСПбГМУ им....

Подробнее
Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

22-06-2021, 16:49

0

Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях...

Подробнее
Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

23-06-2021, 07:54

0

Россия борется с третьей волной коронавируса. Власти призывают граждан вакцинироваться в срочном порядке, так как...

Подробнее
Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Вчера, 19:34

0

Израильский политолог Яков Кедми предложил дать такой ответ на заход британского эсминца HMS Defender в российские...

Подробнее
Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

23-06-2021, 22:29

0

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал ответы на 7 самых волнующих для россиян...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Вчера, 09:49

0

О том, сколько россиян может заболеть COVID-19 после вакцинации от коронавируса, рассказали эксперты. Эксперты...

Подробнее
Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

23-06-2021, 14:49

0

О том, кому грозит увольнение из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, рассказала начальник отдела...

Подробнее
Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

22-06-2021, 23:34

0

Глава Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, какие заболевания относятся к противопоказаниям...

Подробнее
Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

22-06-2021, 21:59

0

Несмотря на сомнения в используемых препаратах, нежелание российских людей осуществлять вакцинирование от...

Подробнее