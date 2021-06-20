Вирусолог Британии Рединга назвал рекомендуемую частоту для ревакцинации от коронавируса COVID-19

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Британский врач-вирусолог из университета Рединга Йен Джонс сообщил о наиболее эффективной частоте прохождение ревакцинации от коронавируса. Эксперт указал, что самой оптимальнойй частотой проведения повторной иммунизации являются каждые 12 месяцев, передает «Lenta.ru».
Специалист британского университета Йен Джонс заявил, что с учетом сложившийся эпидемиологической тенденции по всему миру, делать прививку от коронавируса придется ежегодно. Ученый пояснил, что такая частота обусловлена двумя параметрами: это естественное ослабевание иммунного ответа с течением определенного времени и риск появления все более агрессивных штаммов вируса.
«Если коронавирус удастся вытеснить из популяции, то ревакцинация будет требоваться значительно реже. Также существуют данные о том, что сформированные антитела могут иметь эффект несколько больше, чем оговоренные 12 месяцев — однако доказать это предположение можно будет только с течением времени», - прокомментировал Джонс.
Британский ученый подчеркнул, что приоритетной задачей всех стран мира на данный момент является как можно более быстрое формирование коллективного иммунитета — а осуществить этот план можно только методом усиленной вакцинации.
«Безусловно, ревакцинация может повысить иммунитет у тех, кто уже привился, но она не решит проблему по достижению коллективного иммунитета у населения. Перед нами стоит задача — как можно быстрее сделать так, чтобы в мире не осталось не привитых граждан», - резюмировал специалист.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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