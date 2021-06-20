В Индии медики вынуждены удалять пациентам глаза из-за мукормикоза

В Индии врачи вынуждены удалять своим пациентам один или оба глаза, чтобы спасти им жизнь и не допустить дальнейшее распространение мукормикоза, получившего известность как «черная плесень». Об этом пишет The Washington Post.

Журналисты отмечают, что именно глаза чаще всего являются инфицированной грибком областью, поэтому их сохранить невозможно, пациент рискует умереть.

«Если инфекция проникла в глаза - глазное яблоко, веки, мышцы вокруг глаза должны быть удалены. Остается только глазная впадина. В том случае, если «черная плесень» проникла в носовые пазухи, их необходимо очистить», - рассказал Акшай Наир, окулопластический хирург из Мумбаи.

Врач отметил, что в последнее время в стране люди чаще умирают от «черной плесени», чем от коронавируса. Выживаемость пациентов, у которых грибок поразил глаза - на уровне только 70 процентов.

Если инфекции удается проникнуть в мозг, шансы больного на спасение жизни снижаются до 10-15 процентов.

По последним данным, в Индии от мукормикоза уже скончались 2109 человек. В целом же это грибковое заболевание было диагностировано более чем у 31 тысячи человек.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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