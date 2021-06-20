От вакцины AstraZeneca в Австралии умерло больше, чем от коронавируса COVID-19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Авторы американского издания USA Today сообщили о том, что вакцина от коронавируса AstraZeneca, разработанная Оксфордским университетом, привела к такому количеству смертей в Австралии, какого не было при самом коронавирусе. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Главный санитарный врач Австралии Пол Келли призвал граждан страны, которые привились от коронавируса первой дозой препарата AstraZeneca, не затягивать с получением второй дозы. И это несмотря на то, что в Австралии количество смертей от вакцинации превышает летальность от коронавируса», - рассказывают обозреватели.
Австралийский эксперт подчеркнул, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусом существенно перевешивают риск развития свертывания крови. У многих граждан был зафиксирован данный симптом после вакцинации.
Напомним, ранее специалисты Эдинбургского университета сообщили о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca повышает риск развития тромбоза, кровотечений и аутоиммунных проблем. Профессор Азиз Шейх подчеркнул, что данные риски для большинства людей довольно низкие.
Отметим, что в ряде стран с февраля текущего года перестали использовать AstraZeneca после того, как получили информацию о побочных эффектах в виде тромбов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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