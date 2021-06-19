В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в Турции традиционного закрытия туристического сезона в октябре не состоится. Его решили продлить вплоть до конца года: так хоть как-то удастся покрыть потери отелей и турфирм от проваленного открытия сезона весной этого года. Об этом сообщает «Турпром».

Турецкий чиновник также выразил надежду на то, что в стране получится «закрыть сезон» лучше, чем в прошлом году. Тем более, это не так сложно: в 2020 году нормальными для турбизнеса были только первые месяцы. В то же время, есть факторы, способные помешать этому, в частности, открытие Египта.

«Турции удалось управлять процессом борьбы с коронавирусом контролируемым образом с минимальным ущербом с помощью мер и инвестиций, которые она предприняла в области здравоохранения. Лучшим результатом этого было открытие международного воздушного сообщения одно за другим за последние 10 дней», - отметил Эрсой.

Он добавил, что за последнюю декаду на 30-35% увеличился пассажиропоток в аэропорты Анталии и Стамбула. В скором времени благодаря России ожидается более существенный рост. Кроме того, за это время возобновились авиарейсы со Швейцарией, ФРГ, Францией и Соединёнными Штатами.

«Поскольку во всем мире есть одна и та же проблема, мы ожидаем, что сезон, который начался поздно, закончится поздно. Другими словами, сезон не закончится в конце октября этого года, скорее всего, он продлится до конца года. Мы надеемся завершить этот сезон с показателем намного выше, чем в прошлом году», - резюмировал чиновник.

Правда, все радужные планы турков могут обрушиться под открытием для россиян Египта.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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