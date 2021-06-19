В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

Вчера, 20:04

0

Image 16+
В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в Турции традиционного закрытия туристического сезона в октябре не состоится. Его решили продлить вплоть до конца года: так хоть как-то удастся покрыть потери отелей и турфирм от проваленного открытия сезона весной этого года. Об этом сообщает «Турпром».

Турецкий чиновник также выразил надежду на то, что в стране получится «закрыть сезон» лучше, чем в прошлом году. Тем более, это не так сложно: в 2020 году нормальными для турбизнеса были только первые месяцы. В то же время, есть факторы, способные помешать этому, в частности, открытие Египта.

«Турции удалось управлять процессом борьбы с коронавирусом контролируемым образом с минимальным ущербом с помощью мер и инвестиций, которые она предприняла в области здравоохранения. Лучшим результатом этого было открытие международного воздушного сообщения одно за другим за последние 10 дней», - отметил Эрсой.

Он добавил, что за последнюю декаду на 30-35% увеличился пассажиропоток в аэропорты Анталии и Стамбула. В скором времени благодаря России ожидается более существенный рост. Кроме того, за это время возобновились авиарейсы со Швейцарией, ФРГ, Францией и Соединёнными Штатами.

«Поскольку во всем мире есть одна и та же проблема, мы ожидаем, что сезон, который начался поздно, закончится поздно. Другими словами, сезон не закончится в конце октября этого года, скорее всего, он продлится до конца года. Мы надеемся завершить этот сезон с показателем намного выше, чем в прошлом году», - резюмировал чиновник.

Правда, все радужные планы турков могут обрушиться под открытием для россиян Египта.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

Вчера, 20:04

Сотрудничество с Россией по «Спутнику V» может спасти Индию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 04:34

«Очередная попытка ударить по нашим интересам»: глава ЦАР обвинил западные СМИ во лжи

18-06-2021, 21:44

Жена Виктора Бута ведёт переговоры с адвокатами из США о защите мужа

18-06-2021, 15:39

США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

18-06-2021, 09:39

Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

17-06-2021, 23:59

Пентагон запланировал провокационный проход эсминца «Лабун» под Крымским мостом

16-06-2021, 23:44

Американцы отработали удары по российским ракетным батареям С-400 «Триумф»

15-06-2021, 20:49

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в сирийской Латакии

15-06-2021, 15:39

Медленно и неэффективно: Россотрудничеству грозят новые перемены

15-06-2021, 11:14

Экипаж норвежского военного корабля поднял флаг ЛГБТ-сообщества

15-06-2021, 07:29

Расследование СК о захвате россиян может вызвать вопросы к властям Украины

14-06-2021, 21:44

Sohu предупредило РФ о коварном трюке НАТО с ракетами

14-06-2021, 19:14

Белоруссия призналась в прослушке польского консула

14-06-2021, 18:29

Матеуш Моравецкий: Польша обижена на Европу и готовится к выходу из ЕС

14-06-2021, 15:29

Military Watch: РФ нашла способ разорить ВВС США

14-06-2021, 14:49

19FortyFive назвал Тихоокеанский флот России «грозной силой»

14-06-2021, 13:29

Военные конвои США были атакованы сразу в четырех провинциях Ирака

14-06-2021, 13:24

NYT: Байден хочет сплотить G7, чтобы совместно выступить против влияния Китая

14-06-2021, 07:14

В Вашингтоне местных жителей заманивают на вакцинацию марихуаной

13-06-2021, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

19-06-2021, 11:24

0

Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...

Подробнее
200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

19-06-2021, 14:29

0

Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...

Подробнее
Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

18-06-2021, 14:34

0

Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...

Подробнее
NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

18-06-2021, 19:59

0

Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...

Подробнее
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

Вчера, 16:49

0

В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...

Подробнее
Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

18-06-2021, 23:14

0

Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

18-06-2021, 17:09

0

Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...

Подробнее
США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

18-06-2021, 09:39

0

Американские военные использовали истребители F-22 для того, чтобы прикрыть свою субмарину от российских...

Подробнее
Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

19-06-2021, 19:24

0

Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...

Подробнее
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

Вчера, 09:14

0

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает...

Подробнее