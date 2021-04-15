В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации от коронавируса

В Малайзии 40 медработников заразились COVID-19 после того, как полностью привились - то есть получили два компонента вакцины. Об этом стало известно со слов гендиректора Минздрава страны Нур Хишам Абдуллы.

В своем Facebook глава малазийского ведомства уточнил, что все 40 медиков коронавирусом заразились после получения второй дозы. Девять инфицировались спустя более чем две недели после второй инъекции, а 31 - менее чем через две недели.

«Еще 142 медицинских работника заразились после получения первой дозы», - написал Нур Хишам Абдулла.

Однако у всех 40 медиков коронавирус протекает в легкой форме, тяжелой симптоматики не выявлено ни у одного заболевшего работника здравоохранения.

Учитывая на возможность заболеть, глава Минздрава призвал граждан соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, невзирая на вакцинацию.

На текущий момент в Малайзии оба компонента вакцины получили свыше 438 тысяч человек.

Прививают людей в стране препаратами Pfizer-BioNTech и Sinovac. Также страна ожидает поставку вакцины от AstraZeneca.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 370 528 случаев COVID-19. При этом 1365 человек не смогли справиться с заболеванием и умерли.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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