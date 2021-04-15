В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации от коронавируса

Сегодня, 15:09

0

Image 16+
В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации от коронавируса

В Малайзии 40 медработников заразились COVID-19 после того, как полностью привились - то есть получили два компонента вакцины. Об этом стало известно со слов гендиректора Минздрава страны Нур Хишам Абдуллы.

В своем Facebook глава малазийского ведомства уточнил, что все 40 медиков коронавирусом заразились после получения второй дозы. Девять инфицировались спустя более чем две недели после второй инъекции, а 31 - менее чем через две недели.

«Еще 142 медицинских работника заразились после получения первой дозы», - написал Нур Хишам Абдулла.

Однако у всех 40 медиков коронавирус протекает в легкой форме, тяжелой симптоматики не выявлено ни у одного заболевшего работника здравоохранения.

Учитывая на возможность заболеть, глава Минздрава призвал граждан соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, невзирая на вакцинацию.

На текущий момент в Малайзии оба компонента вакцины получили свыше 438 тысяч человек.

Прививают людей в стране препаратами Pfizer-BioNTech и Sinovac. Также страна ожидает поставку вакцины от AstraZeneca.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 370 528 случаев COVID-19. При этом 1365 человек не смогли справиться с заболеванием и умерли.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американцы заявили о нестандартном ответе России в случае агрессии Японии

Сегодня, 15:59

В Малайзии 40 медиков заразились COVID-19 после полной вакцинации от коронавируса

Сегодня, 15:09

В Британии увидели появление российских БТР с «полосами вторжения» возле границ Украины

Сегодня, 09:39

СМИ Дании: Российское «бряцание оружием» напоминает о Холодной войне

Вчера, 12:49

Sohu: слежка за базой ВМФ РФ закончилась унизительным фиаско для военных США

Вчера, 10:04

Из-за заявления Алиева российское оружие потеряло репутацию надежного

Вчера, 08:49

В Германии рассказали о подготовке НАТО к устрашению РФ

15-04-2021, 21:49

Болгар восхитила продуманная победа Путина

15-04-2021, 21:09

В Бельгии рассказали о возможной причине срыва переговоров Байдена и Путина

15-04-2021, 19:19

В США снимут ремейк «Иронии судьбы» с голливудскими актерами

15-04-2021, 14:54

В МИД Турции рассказали об отмене прохода кораблей США в Черное море

15-04-2021, 11:34

В Германии призвали Киев уважать высокий уровень автономности Донбасса

15-04-2021, 08:59

Sohu рассказало о способном уничтожить за 15 минут Вашингтон российской ракете «Авангард»

14-04-2021, 22:54

Джеймс Ставридис: В борьбе с РФ США должны «идти до конца, но воевать будут украинцы»

14-04-2021, 21:09

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО

14-04-2021, 17:59

Разведка США оценила угрозы со стороны Москвы

14-04-2021, 17:49

В Пентагоне назвали РФ «экзистенциальной угрозой» для США

14-04-2021, 14:34

Власти Шарджи изменили правила въезда для туристов

14-04-2021, 11:24

СМИ узнали о том, что Зеленский предложил Эрдогану 50% акций «Мотор Сич»

14-04-2021, 00:14

Появилось видео перехвата российского «Искандера» израильским комплексом «Barak-8»

13-04-2021, 13:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров