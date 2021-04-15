Американцы заявили о нестандартном ответе России в случае агрессии Японии

Япония не останавливается в своих стремлениях взять под контроль Курильские острова, пишет американское издание Window on Eurasia.

Не исключено, что Токио может применить силу в этом споре. Это продемонстрировал обмен мнениями японских и российских дипломатов.

В последнее время Япония активно модернизирует свою армию и может попытаться действовать по силовому сценарию для возвращения Курильских островов. Но Москва едва ли будет спокойно смотреть на подобные действия Токио.

Япония может решиться на силовой захват островов, задействовав боевые и рыболовецкие суда, которые будут создавать иллюзию большой численности и проблему для перемещения российских кораблей, пишет politros.com .

Можно допустить, что Токио удастся на какое-то время завладеть островами, но реакция Москвы японцам явно не понравится. Россия имеет на Дальнем Востоке стратегические бомбардировщики, способные в считанные часы стереть Японию с лица земли. Российское вооружение сделает бессмысленным любое нападение на Курилы. Пойдет ли Россия на этот радикальный шаг, сказать сложно.

Американцы считают, что российские военные могут заблокировать японские суда еще до того, как они нанесут удар. Для этого достаточно знать информацию о передвижениях японского флота. Издание делает заключение, что Россия способна нанести серьезный урон Японии без единого выстрела.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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