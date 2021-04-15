В США из-за добычи сланцевой нефти произошла экологическая катастрофа

Американская газета Guardian опубликовала сегодня пространную статью, где описывается, что добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась колоссальной экологической катастрофой для страны и людей. Чтобы полностью ликвидировать чрезвычайные последствия данной ситуации, потребуется не одна сотня миллиардов долларов. Авторы материала статьи американского издания описывают нефтеносный Пермский бассейн — насыщенный углеводородами регион, который территориально занимает два штата США: Техас и Нью-Мексико.

Этот кластер является центром нефтяной промышленности Соединенных Штатов Америки, и на протяжении ряда последних лет на его территории разрабатываются крупнейшие американские сланцевые месторождения. Во всем мире известно, что добыча сланцевой нефти обходится разработчикам месторождений значительно дороже, если сравнивать ее с классическим бурением шурфов для скважин с нефтяными фонтанами. Удорожание сланцевой добычи происходит на всех этапах в результате технологической сложности данного процесса. Исходя из этого, сланцевый нефтяной бизнес становится рентабельным только при высоких мировых ценах. На практике уже известно о многих случаях банкротства добывающих компаний при длительном сохранении цен на низком уровне. Банкроты реально оставляют свои скважины без присмотра прямо на нефтеносных участках.

Законы США обязывают владельцев нефтеносных участков при уходе с них обязательно законсервировать неиспользуемые скважины и вышки — во избежание нанесения вреда окружающей среде. Учеными доказано, что оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, могут просачиваться в почву. В реальности же большинство компаний относятся к консервированию недостаточно ответственно.

Издание приводит пример семьи фермеров Бриггс, купивших несколько лет назад участок земли с домом в Техасе. Однако ту же территорию выкупила компания 7S Oil and Gas. Американские законы позволяют покупать подземную часть участка, даже если у их надземной части есть владелец. Спустя несколько лет 7S Oil and Gas обанкротилась, оставив на участке несколько десятков скважин. По оценкам специалистов, они оказались некачественно законсервированы, в результате чего нефть и попутные вещества просочились в окружающую почву. Ликвидация последствий может потребовать от 168 миллионов до 117 миллиардов долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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