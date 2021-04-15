В Британии увидели появление российских БТР с «полосами вторжения» возле границ Украины

Сегодня, 09:39

0

Image 16+
В Британии увидели появление российских БТР с «полосами вторжения» возле границ Украины

Авторы британского издания Daily Mirror сообщили о том, что около 100 тысяч российских военных на десантных машинах двинулись в направлении украинской границы. Более всего экспертов напрягли «полосы вторжения», нанесенные на российскую технику. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Британские журналисты отметили, что в наступлении были задействованы 1300 единиц боевых танков, столько же единиц минометного и артиллерийского оружия, 3700 БПЛА и 380 систем залпового огня.

Напомним, что в 2014 году между Украиной и Россией появилась напряженность на фоне аннексии Крыма Москвой. В последствии этих событий на территории Донбасса начались военные действия, которые привели к гибели 13 тысяч человек. Несколько недель назад российская сторона стала перебрасывать военную технику к украинским границам.

Больше всего британцев насторожили «полосы вторжения» на танках РФ. Они вспомнили об аналогичных полосах, которые были нанесены советской армией после вторжения в Чехословакию в 1968 году. Таким образом, данный знак применяется для предотвращения поражения техники собственными войсками.

Как заявила Россия, свое вооружение она стала перебрасывать по причине проведения военных учений. По мнению экспертов, данные учения можно рассматривать как ответ Вашингтону на введенные санкции.

Также Кремль заявил, что готов защищать пророссийских граждан на востоке Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Британии увидели появление российских БТР с «полосами вторжения» возле границ Украины

Сегодня, 09:39

СМИ Дании: Российское «бряцание оружием» напоминает о Холодной войне

Вчера, 12:49

Sohu: слежка за базой ВМФ РФ закончилась унизительным фиаско для военных США

Вчера, 10:04

Из-за заявления Алиева российское оружие потеряло репутацию надежного

Вчера, 08:49

В Германии рассказали о подготовке НАТО к устрашению РФ

15-04-2021, 21:49

Болгар восхитила продуманная победа Путина

15-04-2021, 21:09

В Бельгии рассказали о возможной причине срыва переговоров Байдена и Путина

15-04-2021, 19:19

В США снимут ремейк «Иронии судьбы» с голливудскими актерами

15-04-2021, 14:54

В МИД Турции рассказали об отмене прохода кораблей США в Черное море

15-04-2021, 11:34

В Германии призвали Киев уважать высокий уровень автономности Донбасса

15-04-2021, 08:59

Sohu рассказало о способном уничтожить за 15 минут Вашингтон российской ракете «Авангард»

14-04-2021, 22:54

Джеймс Ставридис: В борьбе с РФ США должны «идти до конца, но воевать будут украинцы»

14-04-2021, 21:09

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО

14-04-2021, 17:59

Разведка США оценила угрозы со стороны Москвы

14-04-2021, 17:49

В Пентагоне назвали РФ «экзистенциальной угрозой» для США

14-04-2021, 14:34

Власти Шарджи изменили правила въезда для туристов

14-04-2021, 11:24

СМИ узнали о том, что Зеленский предложил Эрдогану 50% акций «Мотор Сич»

14-04-2021, 00:14

Появилось видео перехвата российского «Искандера» израильским комплексом «Barak-8»

13-04-2021, 13:19

Bloomberg: Китай и РФ объединяются в новой космической гонке

13-04-2021, 09:24

Журналисты Le Monde объяснили, какую выгоду Зеленский хочет извлечь из ситуации в Донбассе

13-04-2021, 08:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров