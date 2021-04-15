В Британии увидели появление российских БТР с «полосами вторжения» возле границ Украины

Авторы британского издания Daily Mirror сообщили о том, что около 100 тысяч российских военных на десантных машинах двинулись в направлении украинской границы. Более всего экспертов напрягли «полосы вторжения», нанесенные на российскую технику. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Британские журналисты отметили, что в наступлении были задействованы 1300 единиц боевых танков, столько же единиц минометного и артиллерийского оружия, 3700 БПЛА и 380 систем залпового огня.

Напомним, что в 2014 году между Украиной и Россией появилась напряженность на фоне аннексии Крыма Москвой. В последствии этих событий на территории Донбасса начались военные действия, которые привели к гибели 13 тысяч человек. Несколько недель назад российская сторона стала перебрасывать военную технику к украинским границам.

Больше всего британцев насторожили «полосы вторжения» на танках РФ. Они вспомнили об аналогичных полосах, которые были нанесены советской армией после вторжения в Чехословакию в 1968 году. Таким образом, данный знак применяется для предотвращения поражения техники собственными войсками.

Как заявила Россия, свое вооружение она стала перебрасывать по причине проведения военных учений. По мнению экспертов, данные учения можно рассматривать как ответ Вашингтону на введенные санкции.

Также Кремль заявил, что готов защищать пророссийских граждан на востоке Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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