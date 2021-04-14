Из-за заявления Алиева российское оружие потеряло репутацию надежного

Сегодня, 08:49

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Из-за заявления Алиева российское оружие потеряло репутацию надежного

Качество российского вооружения поставлено под сомнение. Издание АвиаПро вообще утверждает, что оно лишилось статуса надежного. Причиной, из-за которой над отечественным вооружением начали сгущаться тучи, названо заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о сбитых российских ракетах «Искандер-М».

Издание напоминает, что ранее российская сторона отличилась довольно громкими заявлениями, утверждая, что ракеты ОТРК сбить просто невозможно, а их возможностей хватит для прорыва даже эшелонированных районов ПВО. Тем не менее израильскому комплексу «Барак», далеко не самому передовому, удалось сбить две из двух запущенных Арменией в последние дни войны в Нагорном Карабахе ракет «Искандер».

«Надежное российское вооружение теперь вызывает подозрения после того как израильские ПВО сбили русские ракеты на войне в Карабахе. Так ли надёжно российское оружие? Вероятно нам (Китаю) следует над этим задуматься», - приводит АвиаПро цитату из неназванного китайского СМИ.

Примечательно, что в Министерстве обороны России не прокомментировали данные о сбитых ракетах «Искандер». Обломки одной из них, как заявлял Алиев, были обнаружены при работах по разминированию в городе Шуша.

Однако ранее оборонное ведомство отрицало факт применения Арменией своих ОТРК «Искандер».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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