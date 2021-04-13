В США снимут ремейк «Иронии судьбы» с голливудскими актерами

Сегодня, 14:54

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В США снимут ремейк «Иронии судьбы» с голливудскими актерами

Режиссер Марюс Вайсберг намерен снять современную англоязычную версию новогоднего фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Съемки стартуют уже летом нынешнего года в США, а в главных ролях будут блистать голливудские актеры. Об этом говорится в пресс-релизе кинокомпании Central Partnership.

Вайсберг отметил, что долгие годы вынашивал этот проект и рад, что, наконец, советское культурное наследие станет достоянием всего мира. Сценарий, над которым он работал вместе с продюсером Владимиром Кошелевым, режиссер назвал «блестящим».

Главные роли в ремейке будут играть молодые голливудские дарования - Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Съемки запланированы в Бостоне.

Актриса Барбара Брыльска, исполнившая главную роль в советской кинокартине, прокомментировала СМИ новости о ремейке с голливудскими звездами.

«Понятия не имею, все может быть. Это может быть успешно, а может — и нет. Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом», — отметила она в разговоре с ФАН.

Напомним: в минувшем году «Иронии» исполнилось 45 лет с момента выхода. Все эти годы фильм Эльдара Рязанова - непременный атрибут праздника для жителей всего постсоветского пространства, такой же, как елка, искристое шампанское и мандарины. Без «С легким паром!» на ТВ и Новый год - не Новый год...

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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