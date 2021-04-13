В МИД Турции рассказали об отмене прохода кораблей США в Черное море

Сегодня, 11:34

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В МИД Турции рассказали об отмене прохода кораблей США в Черное море
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил сообщение агентства Рейтер о том, что Соединенные Штаты Америки отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море.

Речь об эсминцах Roosevelt и Donald Cook с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту, которые должны были пробыть в акватории Черного моря с 14-15 апреля до 4-5 мая.

«Нам в устной форме сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли», — разъяснил глава внешнеполитического ведомства, выступая в эфире телеканала NTV.

Мевлют Чавушоглу добавил, что если в течение трех последующих дней американские военные корабли не пройдут, Штатам надо будет делать новое уведомление на случай, если они все же решатся отправить их в черноморский регион. К слову, это, оказывается, довольно распространенная практика.

Чавушоглу рассказал, что за последнее время Штатами было подготовлено 14 таких документов, из них пять потом были отменены.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее пояснял, что операции американских военных кораблей в Черном море на текущий момент носят рутинный характер. Нахождение в акватории координируется строго в соответствии с конвенцией Монтрё.

Документ, напомним, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Кроме этого, в акватории могут находиться до девяти кораблей общим водоизмещением не более 30 тысяч тонн.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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