Разведка США оценила угрозы со стороны Москвы

Сегодня, 17:49

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Разведка США оценила угрозы со стороны Москвы

Россия и впредь будет представлять «одну из самых серьезных разведывательных угроз» для США. Об этом идет речь в ежегодном докладе Американского разведывательного сообщества, в котором дается оценка угрозам национальной безопасности.

По данным американских СМИ, над документом работали 18 американских разведывательных служб. В прессу попала только не секретная часть документа - а это 27 страниц.

В докладе перечислены страны, которые представляют угрозу для Вашингтона. Кроме России в списке значатся Китай, Иран, Северная Корея.

По данным американской разведки, противники США используют для борьбы не только военные ресурсы, но также киберсферу, пытаясь ослабить соперников, а также пытаются в информационном поле «усилить давнюю угрозу применения оружия массового уничтожения».

«В текущем году Москва продолжит использовать самые разные тактики, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнерства, расколоть западные страны, ослабить западные альянсы и продемонстрировать способность России влиять на мировые события как крупного игрока в новом многополярном международном порядке»,— говорится в обнародованной части доклада.

Разведчики также убеждены, что РФ и впредь будет развивать военный, ядерный, космический и кибер потенциал с тем, чтобы добиться подрыва позиций Штатов.

Тем не менее, спецслужбы полагают, что прямого конфликта с Америкой Москва не хочет и будет всячески изыскивать возможности для «прагматического сотрудничества» с Вашингтоном.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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