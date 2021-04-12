В Пентагоне назвали РФ «экзистенциальной угрозой» для США

Сегодня, 14:34

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В Пентагоне назвали РФ «экзистенциальной угрозой» для США

В докладе на слушаниях сенаторского комитета США по вооруженным силам командующий Европейским командованием США (USEUCOM) генерал ВВС Тод Д. Уолтерс назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для США. Он подчеркнул, что РФ располагает ядерными силами, которые в любой момент могут быть применены в отношении США, передает «Красная весна». 

Ознакомиться с полным текстом доклада можно на официальном сайте Европейского командования США (USEUCOM), где он был опубликован 14 апреля. 

Автор доклада поставил Россию на первое место в списке угроз, о которых говорится в части «Риски и проблемы в зоне ответственности USEUCOM». 

Чтобы снизить градус напряжения, отмечается в документе, важно провести переговоры между США и Россией на высшем уровне. Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин могут начать диалог о стабильности, в рамках которого Вашингтон мог бы озвучить свои опасения касательно ядерной доктрины РФ. 

На данный момент, по мнению генерала Уолтерса, «Россия занимается пагубной деятельностью по всему миру, пытаясь создать нестабильность, подрывая основанный на правилах международный порядок и не выполняя обязательств по международным соглашениям».

Он также заявил об агрессивной политике Путина и о том, что нынешнее руководство РФ готово к рискованным решениям, чтобы и далее оставаться у власти и сохранить влияние на мировой политической арене. По мнению командующего вооруженными силами США в Европе, стремясь добиться этих целей, РФ может влиять на суверенитет соседних государств и разрушать единство НАТО. 

«Сегодня Россия продолжает вмешиваться в политику бывших Советских Республик, не соблюдает Договор об обычных вооруженных силах в Европе и сохраняет активное присутствие на суверенной территории Украины, Молдовы и Грузии против воли этих стран», - утверждает генерал США. 

Он также добавил, что РФ активно использует такие нетрадиционные инструменты, как дезинформационные кампании, кибератаки, и даже пользуется услугами частных военных компаний, чтобы запугивать и ослаблять союзников и партнеров США, в том числе и в Европе. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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