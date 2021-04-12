Власти Шарджи изменили правила въезда для туристов

Сегодня, 11:24

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Власти Шарджи изменили правила въезда для туристов

Власти Шарджи (эмират в ОАЭ) обновили условия въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что изменения коснулись срока действия ПЦР-теста на коронавирус. Уже с 18 апреля лица, которые прибывают в страну, должны предоставить бумажную справку об отрицательном результате анализа на арабском или английском языках. При этом тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории и не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Предъявить справку надо при регистрации на рейс.

Ранее для въезда в Шаржду необходима была справка о ПЦР-тесте, сделанном за 96 часов до прибытия.

Как и ранее, отдыхающим необходимо еще до вылета скачать приложение ALHOSN. По прибытии в ОАЭ придется пройти еще один ПЦР-тест и самоизолироваться до момента, когда не будет получен результат.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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